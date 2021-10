El programa “Magaly TV, la firme” vivió un tenso momento durante la edición de este 5 de octubre. La conductora Magaly Medina tuvo como invitada a Susy Díaz, a quien le recordó que durante su última visita se fue abruptamente.

“Tenemos a Susy Díaz, después de haberse ido de este programa de una manera brusca... Ella ha salido hoy a defenderse en todos los diarios, para empezar ha dicho que solo iba a venir a este programa si le pagaban miles de dólares, porque ella solo va a los programas que la critican solo si le pagan, ¿te han pagado bien?”, señaló Medina.

Asimismo, Susy Díaz aseguró que ella es una persona muy agradecida con la producción de Magaly Medina porque la ayudaron a casarse y divorciarse de Andy V. Sin embargo, no esperó la respuesta de la conductora de TV, quien le recordó que en una reciente entrevista la tildó de “infeliz”.

“Yo si soy agradecida, Magaly”, dijo Susy Díaz. “Sí, me agradeces, pero me llamas infeliz. Susy, yo siempre te he deseado la felicidad”, respondió, entre risas, la presentadora de “Magaly TV, la firme”.

“Esa palabra yo no lo he dicho, saquen por favor el audio. No pongan en mi boca cosas que no he dicho. Magaly, yo te quiero agradecer porque gracias a ti, ahora estoy cobrando más”, se defendió Susy Díaz.

Por otro lado, Susy Díaz explicó cómo se dio su viaje a Cancún con su expareja, Walter Obregón, con quien descartó haber retomado su relación sentimental.

