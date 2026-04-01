En la última edición de su programa, Magaly Medina le respondió a Alejandra Baigorria, quien la acusó de querer perjudicarla tras sus comentarios sobre sus negocios. La periodista aclaró que su objetivo no era afectar a la empresaria, sino al emprendimiento donde Said Palao ocupa el cargo de gerente.

“ Me meto con el negocio de tu marido, es el negocio que le montaste a él... para que se sienta útil seguramente ”, manifestó Medina.

En ese contexto, la conductora señaló que Baigorria no debía ponerse en el papel de víctima y, aunque es hábil en los negocios, le faltaría inteligencia emocional.

“ Yo sí entiendo que ella esté cansada, entiendo su frustración… pero no tiene que lanzarse contra el mensajer o”, agregó la periodista.

La ‘Urraca’ cuestionó que Alejandra no enfrente la realidad respecto a su relación: “ No me causas lastima, solo te veo como una pobre mujer sufrida que no sabe que hacer en estos momentos, no sabe como tomar una decisión, no la quiere tomar porque es cobarde para eso... es cobarde para el dolor de enfrentar y sacar de su vida a ese hombre que le acaba de hacer sufrir de esa manera... Ella está dolida pues y le hecha la culpa al resto pero ya lo he vivido antes ”.

De acuerdo con Magaly, Alejandra se victimiza y responsabiliza a terceros cuando el culpable sería Said: “ Ella es trabajadora, quiere a sus hijitos y su esposito... Said es el que te ha destruido ”.

Alejandra Baigorria sobre acusación de Magaly Medina por su proyecto social: “No se metan con mi negocio”

Alejandra Baigorria se mostró afectada por las críticas de Magaly Medina hacia su nuevo proyecto. La empresaria incluso rompió en llanto luego de que se pusiera en duda el propósito de su iniciativa social.

Asimismo, la ‘Gringa de Gamarra’ se pronunció para aclarar su postura frente a la controversia y responder a los cuestionamientos en torno a su emprendimiento.

Luego de su llegada al país, Baigorria fue consultada por el programa ‘Arriba Mi Gente’. En la entrevista, le consultaron por las declaraciones de la ‘Urraca’.

“Iré sacando mis negocios adelante y seguiré haciendo las obras sociales que quiero hacer. Yo he dicho que quiero poner canchas de fútbol en lugares donde no hay, llevar agua en lugares donde no hay. Sí, yo lo quiero hacer y eso es lo voy a hacer. Destrúyanme, háganme lo que sea, pero no se metan con mi negocio”, manifestó la rubia con la voz quebrada.

Cabe recordar que la ‘Urraca’ tuvo duras críticas contra el proyecto denominado ‘Agarra Tu Gringa’: “Aquellos que están comprando esta idea que tiene ella, claramente es un negocio lo que está haciendo, eso de la fachada de: ‘Ay, estamos construyendo un albergue de perritos y gatitos lo harán con el 1% de las ganancias que va tener. Pero el resto es negocio, porque es un negocio”.

“No me vendas una obra de bien social porque te vas a embolsillar con bastante plata. Hay que ser honestos con esto”, agregó Medina.