Magaly Medina expresó su indignación en la noche del último miércoles con el grupo de Facebook llamado ‘Beba Army’ por intentar eliminar su cuenta oficial de Instagram. Esto por mostrar el testimonio de una menor de edad, quien denunció al actor Andrés Wiese.

Luego de explicar por qué cerró su cuenta de Instagram, la conductora de TV se dejó llevar por la indignación y mostró un chat falso entre Andrés Wiese y un representante de la Beba Army.

“Hay una cosa que yo sí tengo que decir que me parece grave, esta es una conversa donde a él (Andres Wiese) le consultan (...) este grupo de videogamers, parece que todas son mujeres como un club de fans”, comentó Magaly.

Luego continuó con: “Le estaba dando el go, vayan lo que tengan que hacer, hagan lo que sea, no puede ser que un hombre (...)", agregó.

Cabe mencionar que en Twitter, decenas de cibernautas confirmaron que esa conversación entre el actor y el grupo de Facebook es falso.

#Magaly saca fotos de la #BebaArmy, si tan solo supiera que son falsas :v. Preparate que te cae tu rica denuncia @magalyperu pic.twitter.com/TS9h8Noudz — Daniel (@tr4kda) June 11, 2020

#BebaArmy jajajaja lo curioso es que el mensaje que da el supuesto Andres Wiese esta mal redactado. No entiendo como es que su equipo de Producción se Magaly no se dieron cuenta que la foto es falsa!! 😂 pic.twitter.com/KDHyYycr9S — Alexander QV (@Aleshww) June 11, 2020

Rodrigo González público está historia en su instagram. Historia que ya la elimino. Porque? Porque es falso!! Magaly esta en serios problemas al afirmar que esa conversación es cierta y hacer un escándalo de eso. @AndresWieseR

La Beba Army #bebaArmy #MagalyTVLaFirme

Compartan! pic.twitter.com/evwKNf5qGv — GV 👑🔝 (@paty5435) June 11, 2020

MAGALY MEDINA Y SU PELEA CONTRA LA BEBA ARMY

“En mi caso, he desactivado mi cuenta cuando esta jauría de inadaptados comenzó a amenazarme en redes sociales de que iban a denunciar para que Instagram me la censure y Facebook también. La he desactivado, porque a mí ningún grupo de mocosos malcriados, intolerantes, y que no han sido bien criados en el espectro de saber respetar la opinión diferente de la gente, creen que haciendo este tipo de ataques cibernéticos, puede hacer que uno deje su trabajo”, dijo la popular ‘Urraca’.

