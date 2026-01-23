Durante una entrevista, Magaly Medina reveló que aún tiene la mitad del rostro hinchado debido a una delicada cirugía a la que se sometió en Argentina.

Cabe recordar que la popular “Urraca” tenía previsto regresar a la televisión el 2 de febrero; sin embargo, la presentadora dejó entrever que su retorno podría postergarse.

“Mis vacaciones siguen porque, además, esta recuperación de la operación de ‘deep plane’ a la que me sometí no es tan rápida. Tengo todavía la mitad de la cara hinchada, el cuello aún está deshinchándose. Tengo las suturas en el cuero cabelludo. No puedo usar secadora” , expresó Magaly para Infobae.

La conductora indicó que se encuentra en conversaciones con ATV para definir una nueva fecha de estreno de su programa.