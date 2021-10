Magaly Medina inició su programa comentado la polémica que se ha generado tras anunciar el ampay que protagonizaron Melissa Paredes y Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del show”.

“El ‘Gato’ dijo: ‘ah no, todo el mundo en mis redes sociales me están llamando cornelio’, o sea, me está dejando mal parado y agarró y puso este comunicado que es lapidario. Él la desmintió educadamente porque ha podido destruirla en este comunicado, muy fino”, comentó al inicio de su programa Magaly Medina.

LÁGRIMAS EN AMÉRICA HOY

Luego de presentar las imágenes de Melissa y su bailarín, Magaly le recomendó a la modelo que no se presente en América Hoy. Además, la popular Urraca enfatizó que las lágrimas no faltarían.

“Mañana (Melissa) tiene programa, y se va a aparecer llorando porque ella es experta en lloriquear, mejor que se quede en su casa porque defensa no tiene”, comentó

Luego continuó con: “hay que dejar que la mona y la otra la defiendan. Que (ellas) la defiendan, ellas se entienden ¿Qué van a decir? ‘su vida privada, todos sabíamos acá que ellos estaban mal, les apuesto que así será’”, acotó.