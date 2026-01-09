Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes de su rostro luego de someterse a una cirugía estética en Argentina.
A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Urraca’ documentó su proceso día a día.
“1. El Dr. Freschi marcando mi rostro y cuello antes de ir al quirófano. 2. Es la habitación que me asignaron para pasar la noche luego de la operación. 3. Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. 4. Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día sesión de cámara hiperbárica. 5. Aquí ya renovada luego de revitalizarme en la cámara. 6. Tengo una cuidadora de lujo. Nada menos que Dra. Joana Bernedo”, escribió la conductora de TV.
En los videos compartidos, se observa su rostro aún inflamado y los labios algo prominentes, probablemente como efecto secundario de la cirugía.
“El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad”, comentó mientras mostraba su evolución.