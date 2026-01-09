Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes de su rostro luego de someterse a una cirugía estética en Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘Urraca’ documentó su proceso día a día.

“1. El Dr. Freschi marcando mi rostro y cuello antes de ir al quirófano. 2. Es la habitación que me asignaron para pasar la noche luego de la operación. 3. ⁠Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. 4. ⁠Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día sesión de cámara hiperbárica. 5. ⁠Aquí ya renovada luego de revitalizarme en la cámara. 6. Tengo una cuidadora de lujo. Nada menos que Dra. Joana Bernedo” , escribió la conductora de TV.

En los videos compartidos, se observa su rostro aún inflamado y los labios algo prominentes, probablemente como efecto secundario de la cirugía.