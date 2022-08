En la última edición de su programa, Magaly Medina dedicó unas palabras a Diego Bertie tras su fallecimiento. Además, recordó que, hace 25 años, ella cubrió todos los pormenores de la boda del actor con Vivian Monge.

“Acabo de verme a mi misma en el 97 cuando no tenía programa de televisión propio, yo tenía un segmento de 3 minutos del noticiero de ATV, luego eso me catapultaría a que me gane el derecho de tener un programa los sábados y posteriormente de lunes a viernes”, expresó Magaly Medina.

La conductora de TV confesó que conoció al artista solo a través de “la pantalla” y por sus obras en el teatro, sin embargo, igualmente le causó tristeza. “Fue chocante, en un momento tristísimo. Yo sentí, por lo menos, como si lo hubiese conocido de siempre”, mencionó.

Magaly y su enfrentamiento con Lucy Cabrera tras no dejarla ingresar a su set: “no me gusta el show barato”

Magaly Medina se enfrentó EN VIVO con Lucy Cabrera, abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel de Yo Soy, debido a que no la dejó entrar a su set junto a su patrocinado.

Todo comenzó porque la expareja del cantante se presentó en el programa sin su abogado, por lo que a Magaly le pareció equitativo que Hidalgo entre a su set sin Lucy.

“Lucy, si va a entrar él, que entre, pero tú no puedes hablar porque ella está sin abogado ¿No sabe hablar tu patrocinado?”, expresó Magaly Medina.

“Es canchero, además, ha ganado Yo soy, es un hombre canchero ante la cámara, hace show. A la señora le he tenido que dar agua porque estaba nerviosa a diferencia de él que es canchero”, expresó.

Ante estos comentarios, Lucy le pidió que no se burle de Ronald. “Sí, sabe hablar, Magaly no te burles, él no va a hacer un show (...) sí, hay un niño de por medio, tú como periodista deberías de comportarte”.

“El show lo estás haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación (...) vámonos a un corte, con show barato no me gusta, los hago yo sola”, expresó Magaly muy molesta.

