La conductora de televisión Magaly Medina regresó a Lima tras culminar su proceso de recuperación en Buenos Aires, donde se sometió a una cirugía estética en el rostro hace algunas semanas.

Medina arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez acompañada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, luciendo un pañuelo en la cabeza y lentes oscuros, accesorios que utiliza como protección tras la intervención quirúrgica.

Las imágenes del su regreso fueron difundidas en redes sociales este martes | Foto: TikTok (Captura) / Composición EC

En paralelo a su retorno al país, la conductora compartió en redes sociales el relanzamiento de su programa Magaly TV, la Firme, a través de un video generado con inteligencia artificial que marca el inicio de la nueva temporada.

En la pieza audiovisual se aprecia la figura de su emblemático “chacal”, reportero característico del programa, realizando labores de seguimiento y dirigiéndose a las instalaciones de ATV.

“Empezamos la cuenta regresiva…”, escribió la conductora, dejando entrever que el equipo de producción ya se encuentra preparando los informes y posibles “ampays” que suelen caracterizar los estrenos de cada temporada.

Retorno dependerá de su evolución médica

Aunque el programa tiene previsto volver al aire en febrero, la fecha exacta aún no ha sido confirmada y dependerá de la evolución clínica de Medina. La conductora señaló que no apresurará su regreso si esto pone en riesgo los resultados de la cirugía o su bienestar físico.

“No sé si pedirle al canal postergar unos días más, porque todos los días tendría que usar la secadora y el calor que genera me puede traer consecuencias. Yo iniciaba el primer lunes de febrero, pero mi salud también es primero. Esta cirugía me tiene que durar por lo menos 20 años”, sostuvo.

Hasta el momento, ATV no ha emitido un comunicado oficial para confirmar si el estreno se mantendrá para la primera semana de febrero o si será reprogramado a solicitud de la conductora.