La conductora de televisión Magaly Medina rehabilitó su cuenta oficial de Instagram luego de que haya sido amenazadas por un grupo de Facebook llamado la ‘Beba Army’, cuyos integrantes buscaban eliminar su perfil de la red social.

En su regreso a su cuenta, la popular ‘Urraca’ publicó contenido en sus historias y compartió un mensaje con la que se siente identificada en medio de las críticas que recibe por parte de los seguidores del actor Andrés Wiese.

“No me interesa ir a donde todos van, no me interesa hacer lo que todos hacen, no me interesa brillar como todos brillan. Tengo mi propia magia, tengo mi propio fuego y haré que todo arda a mi manera”, se lee en lo publicado con Magaly Medina.

Como se recuerda, la conductora de televisión suspendió temporalmente su cuenta de Instagram porque los integrantes del grupo la ‘Beba Army’ reportaron su cuenta en varias ocasiones para borrarla.

Magaly Medina respondió furiosa con dichos usuarios y los calificó como “terrucos cibernéticos” por intentar “censurarla” en sus redes sociales.

“En mi caso, he desactivado mi cuenta cuando esta jauría de inadaptados comenzó a amenazarme en redes sociales de que iban a denunciar para que Instagram me la censure y Facebook también. La he desactivado, porque a mí ningún grupo de mocosos malcriados, intolerantes, y que no han sido bien criados en el espectro de saber respetar la opinión diferente de la gente, creen que haciendo este tipo de ataques cibernéticos, puede hacer que uno deje su trabajo”, dijo en su programa del 10 de junio.

¿Qué es la ‘Beba Army’?

En Facebook hay hasta tres grupos con nombres parecidos, pero hay uno que es privado y hay más seguidores, en donde interactúan con memes homofóbicos, racistas y machistas.

Al principio, se formó con jugadores de ‘Dota 2’ y otros juegos en línea. Sin embargo, empezaron a hacerle la vida imposible a diferentes personajes mediante redes sociales. Una de sus víctimas más conocidas es el famoso payaso llamado ‘Chupetín Trujillo’, quien fue acusado de varios delitos (los cuales eran falsos), a tal punto que llegó a perder su trabajo.

Algunos usuarios de este grupo crean cuentas falsas para evitar que sean identificados. Aprovechan que no son reconocidos para hacer en las suyas en la internet.

Dicho grupo está a favor de Andrés Wiese y desató su furia contra Mayra Couto por denunciarlo de acoso y contra Magaly Medina, quien expuso en su programa la acusación de una menor de edad contra el actor.

