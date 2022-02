Magaly Medina respondió a los periodistas Erick Osores y Gonzálo Núñez, quienes hablaron de la periodista y sus polémicos ampays de los futbolistas.

“Basta que Magaly Medina sea la periodista deportiva número 1 en el Perú, que banda de cojudos que somos, o sea Magaly es la periodista más influyente de deportes del Perú, te debe dar vergüenza pues hermano, tendría que ser Gonzalo, Peter, Coki. La referencia de la gente sobre el fútbol peruano es Magaly Medina, jode pues hermano”, había dicho Erick Osores en su canal de YouTube.

Magaly Medina no dudó en hablar del tema en su programa de televisión y llamó apañadores a los comunicadores.

“¿Saben por qué ustedes mismos dicen que soy la periodista deportiva más influyente del Perú? Porque ustedes son unos apañadores de siempre, no defienden al hincha y lo que hago es mis respetos al público y a los hinchas. Soy peruana, me encanta que el hincha disfrute, pero me encanta ver a mi familia, a la gente que yo amo felices”, dijo.

“Por mi respeto al hincha es que denuncio públicamente la indisciplina de estos jugadores de fútbol, por la permisividad de todos aquellos que dicen llamarse periodistas deportivos... Cuando andan con las modelitos, las embajadoras, cuando se suben a un yate, llenan el yate de mujeres teniendo esposa e hijos, esos están en mi territorio y no me voy a callar, lo seguiré denunciando”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO:

Chabelita sobre su nuevo amor en EBDT