La conductora Magaly Medina rompió su silencio y se refirió al fallo en su contra en el juicio por difamación que le entabló el chico reality Nicola Porcella. Al respecto, Medina señaló que apelará la decisión de la jueza del onceavo Juzgado Penal de Lima.

“Las personas pueden demandar, están en su derecho si se sienten lastimadas, tocadas o fastidiadas. En un juicio se demuestra si es así o no; sin embargo, en esta sentencia condenatoria lo que tengo que decir es que me parece que la ley tiene que ser igual para todos y tenemos derecho al debido proceso”, dijo en su programa.

“En este caso, la jueza omitió escuchar mi versión, escuchar mis descargos. Solo le creyó a Nicola Porcella a rajatabla, nunca en un juicio se le puede creer a uno de los dos a rajatabla y condenar al otro solo porque a ti te parece o se te ocurre. Nosotros presentamos como pruebas los videos para ser debidamente transcritos primero y visualizados después, para que la jueza vea en que contexto se dijo lo que se dijo; sin embargo, la jueza no vio los videos pese a que ofrecimos todas las pruebas”, añadió.

Asimismo, Magaly Medina contó que apeló la decisión del juzgado e ironizó al señalar que, ya que no escucharon su versión de los hechos, de haberla demandado por homicidio ya estaría en prisión.

“Yo he apelado, he cambiado además de abogado y ahora será la décima sala penal liquidadora la que decida quien tiene razón. Si la jueza al emitir un fallo condenatorio, atropellando mis derechos constitucionales, solo beneficiando al acusador. Si me hubieran demandado por homicidio ya estaría en la cárcel, cumpliendo cadena perpetua”, puntualizó Medina.

