Magaly Medina decidió ignorar las declaraciones de Andrea Llosa y dijo que no le iba a ‘dar color a cualquiera’, tras los calificativos de la periodista de ‘angurrienta’ y tener el ‘síndrome de la Chilindrina’ porque se siente ‘dueña de los artistas’. Este hecho se dio después que Llosa entrevistó a los familiares de John Kelvin en su programa televisivo.

En una entrevista con Trome, la popular ‘Urraca’ expresó que no deseaba hablar de las declaraciones de Andrea Llosa y recalcó que ella escoge a sus enemigos.

“ Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés ”, manifestó.

“ Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera ”, añadió Medina.

Andrea Llosa le responde a Magaly Medina por criticarla: “Ni la Chilindrina es tan angurrienta”

Andrea Llosa salió al frente para responder las críticas de Magaly Medina luego de que la ‘Urraca’ la cuestionara por haber tenido a la familia de John Kelvin en su programa. Llosa no se quedó callada y recordó que Medina quiso tener al cumbiambero cuando salió de prisión en su set.

En una entrevista con Trome, Andrea Llosa respondió: “Me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor”, expresó la periodista tras afirmar que no defendería a un agresor.

Asimismo, Andrea Llosa dijo desconocer exactamente el fastidio de la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ y hasta la tildó como la “Flora Tristán” del periodismo. “No sé si lo que le ha jodido a ella realmente, si lo que le jode es que la familia del agresor haya estado sentada en mi set o si de pronto ahora es la ‘Manuela Ramos’ del periodismo o la ‘Flora Tristán’”, añadió.

Además, Andrea también dijo que sabe que a Magaly le molesta que personajes de la farándula aparezcan en otros programas. “ Si vamos a hablar claro, sé que a ella le jode que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos (…) ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina ”.

TE PUEDE INTERESAR