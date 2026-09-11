La conductora Magaly Medina reveló en su último programa que recibió una nueva amenaza en la que le exigen un millón de dólares. El mensaje también asegura conocer sus movimientos, los de su esposo y otros detalles de su entorno personal.

Medina mostró parte de la comunicación y señaló que quienes la enviaron se identifican como integrantes de Los Pulpos. La atribución corresponde al contenido del mensaje y no confirma que el grupo sea responsable de la amenaza.

La conductora explicó que el texto hace referencia a sus lugares frecuentes y al secuestro del empresario James Lara. Asimismo, afirmó que la comunicación incluye datos sobre su esposo y su seguridad.

“Sencillamente, me están pidiendo un millón de dólares. Un millón de dólares en forma solidaria, dice, con mi marido”, reveló.

Los autores hicieron referencia a la vivienda de Medina y una parroquia cercana, según lo que leyó durante el programa. La periodista sostuvo que la difusión de información sobre sus desplazamientos la expuso a mayores riesgos.

“Tenemos por contención todos sus pasos y lugares frecuentes, lo de su seguridad, lo de su señor esposo, el señor Zambrano”, se lee en el mensaje extorsivo.





¿Qué amenazas recibió antes?

La conductora afirmó que ya había informado a distintas instancias sobre otras amenazas relacionadas con sus enfrentamientos legales con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Según explicó, algunas comunicaciones contenían datos que consideraba conocidos por personas cercanas a ambos.

“Yo he denunciado a varias instancias las amenazas que a mí en su momento me hacían en nombre de Farfán y de Guizasola, contándome detalles inéditos que solamente ellos podrían saber o muy cercanos a Guizasola y a Farfán podrían saber”, indicó.