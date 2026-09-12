A travéz de una entrevista para el noticiero de ATV, Magaly Medina expuso públicamente una amenaza que recibió y manifestó su preocupación por la seguridad de su familia.

El texto enviado a la conductora advertía

“Tenemos identificados todos los pasos, somos un grupo debidamente entrenado y sofisticado. El secuestro del señor minero Jenss Lara es una muestra de nuestro sello; somos profesionales, así que, por favor, al momento de su inminente captura en las próximas horas, días o meses, tenga el seguro solicitado con un millón de dólares. Conocemos todos sus pasos y lugares frecuentes, lo de su seguridad y de su esposo Zambrano”.

La conductora recordó además que en una ocasión anterior recibió amenazas mientras aún no había pagado la reparación civil a Jefferson Farfán. Según relató, después de cancelar 350 mil soles, los mensajes cesaron.

Sin embargo, sostuvo que en ese periodo los responsables tenían información sobre su hijo: “En ese tiempo, mi hijo había acabado de llegar de vacaciones de Europa y ellos tenían datos de dónde se movía mi hijo. Nadie sabía, más que mi entorno pequeño y cercano, por que mi hijo no está expuesto. Sabían que mi hijo estaba en Lima”.