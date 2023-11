Brunella Horna finalmente se ha convertido en madre de su primer hijo, Alessio, con Richard Acuña. El pequeño nació el pasado viernes 24 de noviembre, solo unos días después de que la conductora de TV comenzara su licencia de maternidad de América Hoy.

“Nos estuvieron contando desde la clínica Delgado, desde el doctor Ascenso, uno de los doctores Ascenso, porque son varios, que fue el encargado de traer al bebé al mundo, nos estaba contando varias informaciones en tiempo real, desde que ella llegó con los dolores”, comentó Magaly.

Magaly también comentó que le enviaron audios donde Brunella Horna se quejaba del dolor y pedía que se le ponga anestesia.

“Nos han enviado hasta audios de cómo ella se quejaba, que no iba a aguantar varios días con ese dolor, que quería que la anestesien, era una primeriza asustada que no podía con el dolor”, contó.

Magaly Medina sobre Juliana Oxenford: “realmente ver su programa me enfermaba” (VIDEO)

Magaly Medina dedicó una parte de su programa para comentar la reciente salida de Juliana Oxenford de ATV. La popular Urraca dijo que la relación entre ambas se desgastó cuando Oxenford hizo notar sus preferencias políticas.

“Juliana Oxenford hoy anunció públicamente en su programa que no le han renovado el contrato para la temporada 2024 y que ella y su productor se van. Realmente es cierto, cuando ella vino logramos un bloque sólido en el prime time, en la época de pandemia formamos un bloque sólido y consolidado”, contó Magaly Medina.

Luego continuó con: “hasta que llegaron las elecciones y la Juliana se dedicó a ser la vocera y relacionista pública de Castillo, una antifujimorista a morir que con su opinión y sus entrevistas segadas hizo que mucha gente se vaya al lado de Castillo”.

Magaly también comentó que fue el público quien le dio la espalda, por apoyar abiertamente a Pedro Castillo.

“Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de elecciones y decía: ‘Como podía compartir el mismo canal con alguien con quien no comparto ideas, yo no soy una roja y no quiero un país de terrucos’ y eso hizo que discrepáramos abiertamente”, contó.

