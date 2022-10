En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que tuvo acceso a fichas médicas de la clínica donde asistía Gabriela Sevilla para sus controles prenatales.

“Hay una cosa que me llama la atención. Si yo he estado embarazada y todo el mundo está diciendo que no, saco las pruebas de mis controles y chequeos. Hemos tenido acceso las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología y en ninguna es por embarazo”, indicó Magaly.

Luego continuó con: “ella iba a controles, pedía controles para pruebas de embarazo pero las cancelaba, nunca llegaba, no iba o ponía otro tipo de, por ejemplo, Papa Nicolao, cosas así. Estoy hablando de fichas de esa clínica, de todo el mes de julio, cuando ella se suponía, estaba embarazada”.

