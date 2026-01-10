Magaly Medina sorprendió al revelar que viajó a Argentina para realizarse un lifting facial con la misma técnica utilizada en Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian. La conductora de televisión explicó detalladamente por qué descartó operarse en Perú y optó por el doctor Freschi, especialista en el procedimiento deep plane.​

La presentadora aclaró que eligió Argentina porque en Perú la técnica aún está en fase inicial y los cirujanos no le generaron confianza.

“Es la cirugía que le hicieron a Kris Jenner, la mamá de las Kardashian. En Perú no conozco cirujanos que hagan solo esta operación. Vi referencias de tres, pero noté muchas fallas porque recién la han empezado a hacer. Este doctor (Freschi) solo opera ‘deep plane’, ahora en Estados Unidos hay muy buenos también, pero el presupuesto está por las nubes”, explicó Medina .

Resultados se podrán ver en 3 meses

Magaly respondió a las críticas tras la difusión de fotografías donde se le aprecia recién operada y enfatizó que la intervención requiere tiempo para apreciar los resultados finales.

“Lo que pasa es que la gente no sabe que esta operación es larga, complicada, dolorosa. Claro, al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil. Estoy mostrando el proceso para que se sepa cómo es realmente una cirugía de este tipo, todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel. Este no es el rostro con el que voy a quedar, veo que en los ‘tiktoks’ hay mucha ignorancia y dicen: ‘Magaly reapareció con su nuevo rostro’. No, este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía”, detalló .

Por otra parte, la figura de ATV destacó el respaldo de su esposo Alfredo Zambrano durante todo el postoperatorio.

“Mi doctora se regresa hoy (ayer), mi esposo estuvo conmigo en cada momento y luego viajó a Lima por asuntos de trabajo, y esta noche (ayer) está regresando a Buenos Aires”, recalcó la conductora .

Su doctora personal, Joana Bernedo, reveló que Magaly experimentó dolores intensos la primera noche y está utilizando cámara hiperbárica como parte del tratamiento de recuperación.​