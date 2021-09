Magaly Medina habló sobre la contextura que luce actualmente de Michelle Soifer y en medio de su opinión confesó que sufrió de anorexia cuando estaba en prisión.

“Ella (Micheille Soifer) se siente regia, uno siempre tiene que sentirse bien consigo mismo, pero yo veo más cabeza, más extensiones, más pelo que peso. Ella se ha hecho la operación de la manga gástrica”, dijo la presentadora.

Tras ello, la conductora de televisión manifestó que su preocupación por la figura de Micheille surgía debido que ella había padecido de anorexia en el pasado.

“A mí me encanta estar delgada, pero yo recuerdo que cuando estaba en prisión me sentía siempre gorda, había bajado tanto de peso, que la única que no se daba cuenta de mi baja de peso, que ya estaba mal, era enfermizo y que ya me había vuelto anoréxica, era yo”, comentó.

Asimismo, la figura de ATV recomendó a la exchica reality visitar un médico. “A veces hay que hacer un poco de caso a las personas cuando nos dicen que no estás saludable porque has perdido demasiada masa muscular. Yo me veo al espejo y me doy besos porque me amo, pero soy consciente cuando bajo mucho de peso voy al médico, pero hablo desde mi punto de vista. Creo que (Michelle Soifer) debería considerar ir al doctor”, concluyó Magaly Medina.

