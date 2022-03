La periodista Magaly Medina sorprendió al revelar que atravesó por un duro momento en el que sentía depresión. En una entrevista para el Trome, la comunicadora dijo que había vuelto a tomar antidepresivos después de mucho tiempo.

“Mi depresión es bioquímica, no es como otras que nacen de alguna pérdida. Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome. Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas. Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina. Claro, pasar por este episodio me cambia el humor, pero ya los chicos (sus ‘urracos’) me conocen, han trabajado muchos años conmigo”, indicó Magaly Medina.

En otro momento, Magaly Medina confesó practica ejercicio para cuidar su salud mental.

“Cuido mucho mi salud física y mental porque hago mucho ejercicio, pues a los 23 años fui diagnosticada como depresiva crónica y durante muchos años me la pasé tomando antidepresivos, pastillas para la ansiedad. Y en un momento determinado los psiquiatras que me trataron me dijeron que una de las cosas que tenía que hacer para que la serotonina llegue bien a los neurotransmisores de mi cerebro era hacer ejercicios, y así, por decisión propia, empecé a dejar las pastillas”, agregó.

LO MÁS VISTO:

Andrea San Martín enciende las redes sociales al realizar paso de Anitta en ‘Envolver’ (VIDEO)

Así son las vacaciones de Andrés Wiese y Janick Maceta en Tailandia (VIDEOS)

Dalia Durán se siente bien en Comas: “No olviden que vengo de Cuba”

Andrés Hurtado bailó ‘Despacito’ en Turquía junto a sus hijas Génesis y Josetty (VIDEO)

Andrés Hurtado revela que le dio 2 mil dólares a Manolo Rojas para Monique: yo puse toda la plata y no veo mi logo