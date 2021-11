Tras ser coronada como la ganadora de la segunda temporada de ‘Reinas del Show’, Magaly Medina no dudó en utilizar varios minutos de su programa para referirse al triunfo de Isabel Acevedo.

“Ella ahora que le han dado la corona de ‘Reinas del Show’ puede decir que ella es una ganadora que tiene nombre propio. Y lo ha dicho tantas veces que me ha hostigado. Tú eres ‘Chabelita’, la ex de Domínguez, la que serruchó a la Tarazona, la que le quitó el marido a la Tarazona, esa es”, señaló la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la conductora de ATV recordó que Isabel Acevedo era “una bailarina más como los demás”, parte del staff de Gisela Valcárcel y que acompañaban a las figuras que contratan.

”Estos bailarines que de alguna forma quieren salir a ser figuras principales y a veces no se detienen a pensar cómo van a llegar arriba. Lo que pasa es que ella no es conocida como Isabel Acevedo con algún talento, ella es conocida por ser la ex de Domínguez”, agregó en su programa.

Finalmente, Magaly Medina comparó a Isabel Acevedo con el bailarín Anthony Aranda, quien también saltó a la fama tras ser captado en un ‘ampay’ con la actriz Melissa Paredes.

“Es una huachafada lo que dijo, porque tú no necesitas decir. Cuando uno logra obtener algo y logra que su nombre se conozca, ya ahí estás con tu nombre propio. Lo que pasa es que todo mundo dice que ella lo que ha logrado es porque es la ex de Domínguez, mayor talento aparte que el baile no le conocemos”, sentenció.

