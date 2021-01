Magaly Medina aprovechó su espacio en ATV para referirse a la llamada telefónica que recibió de Sheyla Rojas en el programa radial de Carlos ‘Tomate’ Barraza.

En su pronunciamiento público, la conductora de “Magaly TV: La Firme” confesó que ella pensaba que la inesperada llamada de Rojas se trataba de “una broma de mal gusto”, pero al darse cuenta que la propia Sheyla era quien la saludaba, ella lo recibió de manera cordial.

“Hoy visité el programa de Carlos ‘Tomate’ Barraza y tuve una sorpresa, aunque no era mi cumpleaños. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Sin embargo había una llamada telefónica de Sheyla Rojas... Sí, aquella persona que me iba a denunciar por unos cuatro millones de dólares y al canal de televisión por otros 4 millones de dólares”, explicó Medina.

“Ella me llamó y me hizo una pregunta y se la contesté... Casi me caigo como Condorito porque era lo que menos esperaba, ella es una persona que me amenazó en enjuiciar y con quien he tenido encontrones públicos, más con sus abogados que con ella. No esperaba que ella me llamara por teléfono a darme la bienvenida en Radiomar”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina no descartó la posibilidad de entrevistar a Sheyla Rojas en “Magaly TV: La Firme” y recalcó que todo es cuestión de la coordinación de sus productores.

“Qué tendrá que pasar para que Sheyla Rojas venga a mi set y se siente conmigo para que podamos entablar una conversación. Los productores de ella y mi productor, supongo yo, que se sentarán para hablar”, señaló.

