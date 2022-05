Luego que el expresidente Martín Vizcarra realizara un nuevo pronunciamiento para jurarle amor a su esposa, Maribel Díaz Cabello, Magaly Medina se burló de los nuevos descargos del ex jefe de Estado y criticó que haya evitado referirse sobre su vínculo con Zully Pinchi.

La popular ‘Urraca’ se mostró incrédula ante los alegatos del exgobernante y, fiel a su estilo, lo comparó con Christian Domínguez, quien ha sido involucrado en triángulos amorosos varias veces.

“El señor no mueve un músculo de la cara. Hay gente que miente también. Ni Domínguez se atrevió a tanto, ni Pinocho dicen por acá. (…) Si eres deshonesto con quién llamas el amor de tu vida, entonces qué se puede esperar con respecto al país”, criticó.

Sigue casada:

Magaly Medina también reveló este miércoles que la excandidata de Somos Perú al Congreso Zully Pinchi aún no se ha divorciado de Miguel del Castillo, hijo del exlegislador Jorge del Castillo, pese a que llevan separados varios años.

“(Zully Pinchi) tiene un juicio de divorcio que aún no concluye y a ella parece no le interesa mucho divorciarse por lo que veo acá, porque no ha contestado la demanda de divorcio por causal y aún sigue casada”, comentó la figura de ATV.

Ropa la delata:

La ‘Urraca’ también presentó nuevas imágenes del exmandatario con una misteriosa mujer en el aeropuerto de Cusco, quien sería Zully Pinchi.

El programa de espectáculos comparó la vestimenta de la mujer que aparece en las imágenes y coinciden con la ropa que la excandidata al Congreso luce en sus redes sociales.

