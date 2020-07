Magaly Medina regresó a la televisión peruana luego de haberse contagiado de COVID-19- Recordemos que la conductora se alejó de las pantallas,para seguir su tratamiento de recuperación.

“Estoy tan ansiosa que hasta el hambre se me ha quitado. Con este coronavirus he perdido peso que hasta los vestidos me bailan (...) Soy una persona afortunada. Mi sistema ha reaccionado bien, pero a esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo” , comenzó la conductora de espectáculos.

Luego continuó con: “puede saltar a cualquier órgano de tu cuerpo y hay personas que se les complica su estado. Felizmente en mi caso no fue así, fui dada de alta por los médicos que lo entienden mejor que todos nosotros porque por algo son médicos y por algo estudiaron”.

Magaly Medina regresó a su programa en ATV. (Magaly Tv. La firme)

Cabe mencionar que Magaly resaltó que bajó de peso y hasta se animó a bromear de que tendría que bajarle tallas a su vestido.

Magaly Medina protagonizó fuerte discusión con Cristian Zuárez

La conversación entre la conductora y el argentino se manejó de manera ordenada en un principio, pero cuando Magaly cuestionó a Cristian Zuárez por gritarle a una mujer, el argentino exigió la presencia de sus abogados para continuar con la entrevista.

“Yo veo una mujer alcoholizado y allí te veo bien machito: eres una alcoholizada, eres una drogadicta, tratas mal a mi hija. Ella no te responde, pero tú estás que la molestas a una mujer ebria. Tú sabes que alguien ebrio no se discute. Es una cuestión que todos sabemos. No puedes discutir con un ebrio”, decía Magaly.

Magaly Medina discutió con Cristian Zuárez en su programa. (Magaly Tv. La firme)