Magaly Medina llegó a Perú luego de unas vacaciones de verano en donde recorrió Tailandia y España junto a su esposo Alfredo Zambrano.

Cabe mencionar que, en conversaciones con Trome, aseguró que asistirá a todas las citaciones sobre las demandas que le han interpuesto Nicola Porcella y Jefferson Farfán.

“Generalmente es así, la gente se siente tocada o intocable. Cuando yo creo que Nicola Porcella debió hacer un ‘mea culpa’, pedir disculpas a quien tendría que pedirlas y no enjuiciar a las personas que lo único que hacemos es poner en imágenes sus actos públicos, nada más”, comentó la popular Urraca.

ATV RESPLADA

Magaly aseguró que el canal la respalda y que al contratarla sabían que existirían este tipo de demandas.

“Lo tendrá que pagar el canal (indemnización a Nicola) porque a mí el canal me respalda económica y judicialmente, no estoy sola, perdida en la calle como un perrito vago. El canal sabe que al contratarme siempre va a haber gente que comience a saltar, y es la única forma de querer detener comentarios que no les gustan. Deberían ser un poco más tolerantes, cuando uno está en el ojo público tiene que soportar todo tipo de comentarios, positivos y negativos”, enfatizó Magaly.

Luego termino con: “Siempre tratan de meter miedo, pero yo voy a ir a las citaciones y ahí están las pruebas. Me defenderé porque para eso están los abogados. Esa es su chamba, esa es su función”.