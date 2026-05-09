La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo públicas las listas de las organizaciones políticas para las elecciones primarias del 17 y 24 de mayo correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En el caso de los 4 movimientos regionales de Arequipa que se presentan a los comicios, las listas las encabezan exautoridades, autoridades en función y funcionarios.

Por Fuerza Arequipeña , Alfredo Zegarra, exalcalde provincial de Arequipa, lidera la lista única al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), dejando el cargo de vicegobernador a libre designación.

A diferencia de los otros movimientos, la “casa” presenta dos listas para la comuna provincial de Arequipa, ambas con libre designación en las alcaldías, pero en el caso de los primeros regidores, una de las listas lleva a Ángel Poco Rodríguez y la otra a Franz Vargas Núñez.

En el caso de “Arequipa, Tradición y Futuro” , es lista única para la Región y a la cabeza está el actual consejero regional César Huamantuma, dejando a libre designación el cargo de vicegobernador. Para el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), también se trata de una lista única con libre designación en la alcaldía, pero, como primera regidora, va la actual concejal provincial Mayra Sumari.

De otro lado, “Yo Arequipa” lleva como candidato a gobernador al actual gerente general del GRA, Berly González, y como vicegobernadora a Katherine Melissa Ortiz Quispe. Cabe señalar que en la lista de consejeros regionales figuran Cecilia Jarita Padilla y Marco Antonio Briones, quienes han ocupado cargos de confianza en la presente gestión, además del actual consejero por Caravelí, Aaron Maldonado López, que buscará seguir en su cargo.

En el caso de la lista a la MPA, los nombres permanecen en incógnita, tanto el candidato a la alcaldía como el del primer regidor.

Por “Arequipa Avancemos”, el cargo a gobernador de la lista única presentada se encuentra bajo libre designación; no obstante, la exgobernadora Kimmerlee Gutiérrez Canahuire es la vicegobernadora de esta lista. En la lista de consejeros acompaña el alcalde de La Joya, Christian Cuadros Treviño.

Para la alcaldía provincial de Arequipa, la lista única es liderada por el alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz Pinto, y lleva como primer regidor a Ángel Córdova Espezua.