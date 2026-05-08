El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el pedido de vacancia presentado contra el alcalde de Socabaya, Roberto Muñoz Pinto. La solicitud estaba relacionada con una investigación por presunto conflicto de interés en contrataciones municipales.

El burgomaestre es cuestionado por supuestos vínculos con una empresa cercana a su entorno que habría contratado con la comuna distrital. Sin embargo, el máximo organismo electoral desestimó el pedido y ratificó su permanencia en el cargo.

CASO

La decisión del JNE se emitió luego de evaluar el expediente JNE.2025025717, impulsado por la regidora Magaly Agramonte. El pedido puntual era declarar la nulidad del Acuerdo Municipal n.º 063-2025 de la Municipalidad Distrital de Socabaya y a su vez se declare procedente por el JNE la solicitud de vacancia en contra de Muñoz Pinto por haber incurrido en la violación de la restricción de contratación prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Para ello, se presentaron fotos en las que aparece Adeli Zeferina Jiménez Oviedo (dueña de la empresa Financiera IM Constructora E.I.R.L. que obtuvo contratos con el municipio) junto a la autoridad edil durante la campaña electoral del 2022; sin embargo, fue desestimado.