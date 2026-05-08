La alcaldesa de Arequipa, Ruccy Judith Oscco Polar, dejó sin efecto el cese de 31 funcionarios de confianza dispuesto por el exburgomaestre Víctor Hugo Rivera Chávez antes de abandonar el cargo tras su vacancia.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Alcaldía N.º 111-2026-MPA, del 7 de mayo, día en que Oscco Polar asumió funciones como nueva autoridad para terminar la gestión 2023-2026.

En detalle, la alcaldesa declaró la nulidad de oficio de la Resolución N.º 109-2026-MPA firmada por Rivera Chávez el 6 de mayo, documento con el que cesó a gerentes, asesores y subgerentes de áreas clave de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Entre los afectados figuraban funcionarios de Desarrollo Urbano, Gestión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Contabilidad, Tesorería, Centro Histórico y Zona Monumental, Asentamientos Humanos, Presupuesto, entre otros.

De acuerdo al documento firmado por Oscco Polar, la resolución emitida por Rivera carecía de validez debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) notificó oficialmente la vacancia el mismo 6 de mayo a las 15:03 horas. Por ello, la comuna consideró que el exalcalde ya no tenía competencia para emitir actos resolutivos relacionados con el personal de confianza.

Con esta decisión, todos los funcionarios que no habían presentado su renuncia retornarán, por ahora, a sus respectivos cargos dentro de la MPA.

Por su parte, Víctor Hugo Rivera Chávez justificó el cese señalando que “cuando hay un cambio de ministros, se va el gabinete completo”.