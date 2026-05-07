La Cámara de Empresas de Taxis Región Arequipa (CETARA AQP) emitió este 7 de mayo un pronunciamiento dirigido a la nueva alcaldesa provincial Ruccy Oscco Polar, demandando la declaratoria de emergencia del transporte formal.

De acuerdo al documento, el gremio señala que es imprescindible tomar acciones efectivas para recuperar el orden y la formalidad, particularmente en el servicio especial de taxis.

Como segunda demanda, CETARA solicita la “inmediata designación de nuevos gerentes y funcionarios” en las distintas áreas de la MPA vinculadas al transporte. El pronunciamiento precisa que estos deben ser profesionales de carrera con conocimiento técnico y disposición para trabajar en campo.

La tercera exigencia apunta a la “solución de la problemática del servicio especial de taxis”, indicando que desde noviembre del año pasado no se ha cumplido con instalar una mesa de trabajo acordada mediante acta firmada entre CETARA, el entonces alcalde Víctor Hugo Rivera y la gerencia de transportes.

Entre otros puntos, sostiene la reapertura de paraderos, la regularización de vehículos SUV bajo la RM 888 y el fomento de la formalidad en el sector.

Los pedidos se realizan al municipio provincial, el cual está a cargo de Ruccy Oscco, quien asumió el cargo de manera oficial este jueves 7 de mayo para terminar la gestión 2023-2026. Esto tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez.