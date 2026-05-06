El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Resolución N.° 0805-2026-JNE, declaró la vacancia del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, tras comprobar irregularidades en la contratación de un locador de servicios para el cuidado de su mascota “Flechita”, utilizando fondos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

La solicitud de vacancia fue presentada por Claudia Sara Orihuela Larico, quien denunció que Rivera Chávez favoreció a Herbert Hernán Jaime Arenas, contratado originalmente para seguridad y vigilancia, pero asignado al cuidado personal de la mascota del burgomaestre, incurriendo en conflicto de intereses y uso indebido de recursos públicos.

El JNE resolvió revocar el Acuerdo del Concejo Municipal N.º 031-2025-MPA (del 15 de abril de 2025) que había declarado improcedente la solicitud, y determinó que existió un interés personal y una violación a las restricciones de contratación establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. La autoridad local no solo consintió esta situación, sino que también la estimuló con nuevas contrataciones, afectando el patrimonio edil.

Como consecuencia, Rivera Chávez perdió su credencial y el cargo, siendo reemplazado por la primera regidora de su lista electoral, Ruccy Judith Oscco Polar, quien asumirá la alcaldía para completar el periodo 2023-2026.