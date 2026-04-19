La regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Rocío Mango, advirtió ayer que los concejales que votaron contra la vacancia del alcalde Víctor Hugo Rivera podrían ser investigados por el Ministerio Público.

Mango sostuvo que el reciente pronunciamiento del JNE, que declara fundada la apelación, refuerza su posición a favor de la vacancia mantenida desde el inicio del proceso, y señaló que su decisión se basó en la revisión del expediente y el sustento legal presentado en el concejo. “El jurado me está dando la razón respecto a mi votación”, afirmó.

PROCESO

Asimismo, recordó que el respaldo a la vacancia fue progresivo: en la primera sesión fue la única en votar a favor; en la segunda se sumaron Mayra Sumari y Ruccy Oscco; y en la última también Valeria Zamata. Así, cuatro regidoras apoyaron finalmente la salida de la autoridad edil.

Pero cuestionó la demora del ente electoral en emitir su decisión, y que se mantendrá a la espera de la notificación oficial para que se ejecuten los procedimientos conforme a ley. Reiteró que la vacancia se sustenta en la presunta contratación irregular vinculada al cuidado de la mascota del alcalde, financiada con recursos públicos.