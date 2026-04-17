El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación del pedido de vacancia solicitada contra el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. El caso que fue visto por el pleno del JNE el 10 de abril, pero hasta la fecha no se publica la resolución para tener más luces sobre este hecho.

El pedido de vacancia fue presentado por la ciudadana Claudia Orihuela, quien sostiene que Víctor Hugo Rivera usó recursos del Estado para contratar a una persona para que cuide a su mascota de nombre Flechita.

Cabe recordar que el recurso de apelación fue presentado por Orihuela, quien cuestiona el acuerdo del Concejo Municipal que rechazó la vacancia.

PASO A LA VACANCIA

Por su parte, la regidora Mayra Sumari explicó anoche que la información proviene de un cuadro de votación difundido por el propio JNE, donde aparece la palabra “fundado” en el expediente relacionado con el alcalde y que no tiene mayores detalles sobre este hecho.

Sumari indicó que, de confirmarse este resultado en la resolución final, se podría dejar sin efecto la decisión del concejo y abrir paso a la vacancia. No obstante, recordó que el JNE suele emitir su fallo completo en un plazo de tres a cinco días, por lo que se deberá esperar ese documento para conocer la decisión final.

Se espera que para hoy también el propio alcalde Rivera pueda pronunciarse sobre esta resolución.