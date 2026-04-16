El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, admitió haber vulnerado el principio de neutralidad electoral tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que confirmó la infracción en su contra por participar en actividades vinculadas al entonces candidato presidencial César Acuña.

La autoridad edil hizo un mea culpa y aseguró que acatará lo dispuesto por el organismo electoral.

El caso se remonta al 3 de febrero de 2026, cuando Rivera acudió al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón para recibir a César Acuña y posteriormente lo acompañó a una actividad proselitista en el distrito de Paucarpata; debido a ello, el JNE concluyó que su presencia se dio en ejercicio de sus funciones, en horario laboral y con alta exposición mediática, configurando un acto de favorecimiento político.

“Un mea culpa (…) vamos a hacer caso”, declaró el burgomaestre, tras reconocer la falta, y añadió que respetará las disposiciones del ente electoral y evitará repetir este tipo de conductas.

Tras la ratificación, el Jurado Electoral Especial remitirá el expediente al Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría para las acciones correspondientes.