El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, afronta una nueva investigación por vulnerar la neutralidad, en esta ocasión por el recibimiento en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón al candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña.

En esta ocasión es el área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Arequipa 2 el que elaboró un informe en el que se concluye que la autoridad habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante su participación en actos proselitistas en favor de la organización política Alianza Para el Progreso el 3 de febrero.

De los medios presentados en la denuncia se observa a la autoridad edil esperando juntamente con otras personas, entre simpatizantes y otros candidatos, a César Acuña, quien fue recibido con un abrazo por Rivera.

Este informe también toma en cuenta las declaraciones vertidas por la regidora Rocío Mango, en las que manifiesta que la autoridad no pidió licencia para ese día.

Cabe señalar que el informe incluye una mención al uso del logo de la comuna provincial, detallando que, durante la llegada de César Acuña, un señor no identificado colocó al candidato un pañuelo en el cual se observa el logo de la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con la frase “Juventudes”.

Fueron dos las denuncias presentadas, una de ellas por la Oficina Defensorial de Arequipa y la otra por Ademir Yerko Aldazábal Cáceres. Este último también pedía incluir a Augusto Arce Paredes, gerente de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, y a Juan de Dios Llosa Carrera, jefe del Instituto Vial Municipal; no obstante, el ente electoral solo se centró en Rivera Chávez debido a que en las pruebas presentadas no se observó a los otros dos funcionarios.