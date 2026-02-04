El candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, aseguró que no tiene interés en ocupar la Presidencia de la República, durante un mitin realizado en Arequipa.

“No es mi interés en ser presidente. Mi interés son los 34 millones de peruanos”, afirmó Acuña ante sus simpatizantes, frase que marcó el eje central de su intervención pública.

Defensa de la gobernabilidad

Tras la declaración, Acuña sostuvo que su partido ha contribuido a la estabilidad política del país desde el Congreso. “Con orgullo puedo decir quién ha puesto el pecho por el Perú: Alianza para el Progreso”, señaló, en referencia al rol de su bancada en momentos clave de la coyuntura nacional.

En ese contexto, rechazó que APP haya respaldado a la expresidenta Dina Boluarte. Según indicó, su agrupación no apoyó a una persona en particular, sino que actuó pensando en el país y en la gobernabilidad.

Crecimiento económico como resultado político

El líder de APP también vinculó el desempeño económico reciente con la actuación de su partido. Destacó que el crecimiento económico de 3.5%, según cifras oficiales, habría beneficiado directamente a la población.

“¿Por qué el Perú hoy tiene 3.5% de crecimiento? Ha beneficiado al pueblo, porque nosotros no hacemos cálculo político”, remarcó.

Las declaraciones de Acuña se producen en medio del escenario preelectoral rumbo a las Elecciones Generales 2026, donde los mensajes y definiciones de los líderes partidarios comienzan a marcar posición ante el electorado.