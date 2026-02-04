Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente, Rosario Fernández Bazán y Arturo Fernández Bazán, llegaron ayer a Arequipa, donde presentaron una propuesta de gobierno con fuerte énfasis en la descentralización del poder político y judicial.

Durante su pronunciamiento, Rosario Fernández Bazán sostuvo que su plan incluye la elección por voto popular de jueces, la creación de un Ministerio de Guerra y la realización de sesiones públicas del Congreso en regiones, como Puno, con el objetivo de fortalecer la fiscalización ciudadana y reducir el centralismo limeño.

Propuestas para combatir la corrupción

La candidata presidencial afirmó que estas medidas buscan enfrentar la corrupción estructural y evitar el blindaje entre autoridades. “El poder político y judicial debe acercarse a la población para que exista un verdadero control ciudadano”, señaló durante su intervención.

Según explicó, permitir que los jueces sean elegidos por voto popular generaría mayor transparencia y legitimidad en el sistema de justicia, mientras que las sesiones descentralizadas del Congreso permitirían una relación más directa entre los parlamentarios y las regiones.

Críticas a la “vieja política”

Por su parte, Arturo Fernández Bazán centró su discurso en duras críticas contra otros actores del escenario electoral, a quienes acusó de representar a la denominada “vieja política” y de mantener vínculos con prácticas de corrupción, intereses empresariales y pactos de poder.

En ese contexto, cuestionó a quienes consideran apoyar a figuras como César Acuña, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, afirmando que dichas opciones han contribuido, a su juicio, al deterioro de la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Expectativa regional

La visita de los candidatos a Arequipa forma parte de una gira nacional con la que buscan posicionar su propuesta de cara al próximo proceso electoral. En las próximas semanas, el partido anunció que continuará presentando su plan de gobierno en otras regiones del país.