El líder de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato presidencial, César Acuña, arribó este martes 3 de febrero al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, en medio de un recibimiento organizado por militantes y simpatizantes de su agrupación política.

Desde tempranas horas, grupos de seguidores de APP se congregaron en el aeropuerto, donde realizaron una caravana para dar la bienvenida al candidato de APP.

Una situación que llamó la atención es la presencia del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, quien esperó recibirlo en el terminal aéreo.

Según fuentes internas, la autoridad edil no habría solicitado vacaciones, pese a que este procedimiento debía ser requerido y aprobado previamente en sesión de concejo. Este hecho podría vulnerar el principio de neutralidad, debido a que un alcalde participa de un acto político en plenas funciones.

Alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, en aeropuerto de Arequipa a la espera del líder de APP, César Acuña. (Foto: Captura de pantalla/ Exitosa)

Asimismo, se registró la presencia de Gustavo Rondón.