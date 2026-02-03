El líder de Alianza Para el Progreso (APP) y candidato presidencial, César Acuña Peralta, aseguró que su agrupación política ha brindado respaldo a la población peruana, mas no al gobierno de Dina Boluarte.

“APP no ha apoyado a la señora Dina Boluarte; APP ha apoyado a los 34 millones de peruanos. Porque somos un partido sensato”, dijo Acuña desde el distrito de Paucarpata, en Arequipa, donde el candidato arribó la mañana de este martes 3 de enero.

En ese sentido, Acuña afirmó que su organización ha contribuido a la estabilidad y gobernabilidad del país. Asimismo, aseguró que los resultados obtenidos son para el beneficio del pueblo.

“Se dice que el país tiene un 3.5 % de crecimiento y esos resultados han beneficiado al pueblo”, expresó.

Por otro lado, el líder político manifestó que su partido no toma decisiones basadas en intereses electorales. “Hoy con orgullo puedo decir que quien ha puesto pecho por el Perú es Alianza Para el Progreso”, apuntó.