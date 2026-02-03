Olvidaron el cargo que ostentan; la presencia de César Acuña en la ciudad de Arequipa estuvo marcada por la presencia de más de un funcionario ligado a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y del propio alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, quienes apelan a la licencia como un recurso para realizar proselitismo político cuando debe primar la neutralidad.

Desde tempranas horas de este martes, Rivera se apostó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón para recibir al candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), recibiéndolo con un fuerte abrazo de por medio. Según indicó a otros medios, habría solicitado una licencia de sus funciones por un día.

Posteriormente, Acuña se trasladó hasta una picantería ubicada en la plaza de Paucarpata. Lejos del bullicio de la gente, Víctor Hugo Rivera permanecía al interior de una camioneta roja, propiedad de Denici Chávez, para evitar ser reconocido. La autoridad edil cerró la puerta de la unidad y subió el parabrisas. Al término de la actividad, la camioneta ya no se encontraba en esta zona.

Al respecto, la regidora Rocío Mango cuestionó la presencia de Rivera Chávez, señalando que deberá probar bajo documento que solicitó una licencia; de otro lado, señaló que ello debe pasar por el Concejo Provincial de Arequipa, hecho que no ocurrió.

Otro de los personajes ligados a la comuna provincial que no pasó desapercibido fue Augusto Arce, gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa, quien acompañó a Acuña desde su llegada al aeropuerto. Ya al interior del establecimiento de comida, no dudó en sentarse en la mesa de invitados para acompañar el desayuno de APP.

En diálogo con el funcionario, este señaló que desde hace 10 días se encuentra de vacaciones por un lapso de 2 semanas, por lo que no existen inconvenientes en participar de este tipo de actividades proselitistas. Cabe señalar que Arce se encuentra afiliado a APP desde julio del 2024.

Quien sí estuvo pegado todo el tiempo al lado del candidato presidencial fue Gustavo Rondón, director ejecutivo del Hospital Municipal Arequipa. El médico es candidato a la Cámara de Senadores por Arequipa y solicitó una licencia sin goce de haber a partir del 11 de febrero para participar de los comicios; pese a ello, desde hace días se encuentra en campaña activa.

Rocío Mango también cuestionó la presencia de Gustavo Rondón, recordando que continúa siendo un funcionario.

Si la presencia de los personajes de la MPA no fuera suficiente, un hecho que llamó la atención fue una lliclla con la letra “A” con un símbolo similar al usado por la comuna provincial, “Arequipa, ciudad con humanidad”, con la única diferencia en los colores de la figura que representa a una de las torres de la Catedral.

Mal uso del símbolo de la Municipalidad de Arequipa. Foto: MPA/Dilo Fuerte Arequipa.