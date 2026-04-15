El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, se pronunció tras el desplome electoral de Alianza para el Progreso (APP), que no alcanzó ni el 2% de respaldo; sin embargo, evitó asumir responsabilidades directas y atribuyó el resultado a factores externos.

“Considero que ha habido bastante ataque con respecto a la agrupación y de manera especial al candidato de APP”, declaró la autoridad edil, en una conferencia de prensa en el Cercado de Arequipa.

Pese a reconocer la derrota, el también responsable político de APP en la región no profundizó en errores internos del partido y reiteró una autocrítica general. “Ante todo esto, un mea culpa y hay que seguir trabajando por Arequipa”, añadió, sin mayores precisiones.

El momento más incómodo se produjo cuando se le consultó si votó por su propia agrupación. La respuesta fue escueta: “No recuerdo”.

Asimismo, evitó definir con claridad su futuro político dentro de APP, dejando abierta la posibilidad de continuar o dar un paso al costado.

APP EN CAÍDA LIBRE

Los resultados colocan a APP entre las agrupaciones con menor respaldo a nivel nacional, evidenciando una fuerte desconexión con el electorado.

En ese contexto, el alcalde intentó llevar el discurso hacia la estabilidad política, en medio de la incertidumbre por la segunda vuelta.

“Lo que tenemos que tener es darle tranquilidad a la población para que vote de manera consciente”, sostuvo.