El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, aseguró este viernes que acatará la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en caso se confirme oficialmente su vacancia por el denominado caso “Flechita”, y adelantó que dará “un paso al costado” una vez sea notificado.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Hemiciclo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Rivera indicó que aún no fue notificado formalmente sobre el fallo, por lo que esperará el documento oficial para conocer los fundamentos de la decisión.

“Yo soy respetuoso; si la resolución llega el lunes, yo doy un paso al costado y quien venga tendrá que ver qué es lo que hace con los problemas de la ciudad”, declaró la autoridad edil.

Precisó que, mientras no exista una notificación oficial, continuará ejerciendo funciones y desarrollando su agenda como alcalde. “Yo tengo actividades como alcalde hoy, pasado mañana igual, y si el lunes o martes sale la resolución correspondiente, se tomará el procedimiento, es decir, dar un paso al costado y ver todo lo que corresponde en el tema legal”, añadió.

Asimismo, de concretarse la vacancia, corresponderá asumir funciones a la primera regidora, Ruccy Oscco, conforme al orden legal establecido.

Por su parte, Rivera cuestionó la decisión preliminar del JNE y la calificó como “desproporcional”, indicando que ya viene recibiendo asesoría de especialistas constitucionalistas para evaluar acciones legales posteriores; sin embargo, remarcó que cualquier defensa se realizará con recursos propios y no con fondos municipales.

RUCCY OSCCO ASUMIRÍA CARGO DE ALCALDESA

Ruccy Judith Oscco Polar fue elegida como regidora provincial para el periodo 2023-2026, por el movimiento Juntos por el Desarrollo de Arequipa.

Se vio involucrada en un caso donde el concejo municipal conformó una comisión especial para investigar al regidor Rolando Bedregal Sáenz, quien presuntamente la agredió en un evento público el pasado 25 de mayo.

DEFENSA DE ORIHUELA AFIRMA QUE VACANCIA YA FUE APROBADA

Por su parte, el abogado Jesús Quispe, defensor legal de la ciudadana Claudia Orihuela, quien impulsó el pedido de vacancia, sostuvo que el JNE ya emitió los votos suficientes para declarar fundado el recurso de apelación presentado contra el acuerdo del Concejo Municipal que rechazó retirar a Rivera del cargo.

Según explicó, al haberse declarado “fundado” el recurso, ya no correspondería una nueva sesión del concejo, sino la ejecución directa de la vacancia y la convocatoria de nuevas autoridades ediles.

Estimó además que la notificación oficial podría emitirse en un plazo máximo de 10 días.

CASO FLECHITA

El proceso de vacancia contra Rivera se originó por presuntas restricciones de contratación vinculadas al denominado caso “Flechita”, relacionado con la contratación de un trabajador municipal que, según la denuncia, habría realizado labores personales vinculadas al cuidado de la mascota del alcalde.

Se argumentó una causal por uso irregular de recursos del Estado.

DIFERENCIAS

La regidora de la MPA, Rocío Mango, sostuvo que el proceso de vacancia contra el alcalde Víctor Hugo Rivera estaba debidamente sustentado con documentos, videos e informes internos, por lo que considera correcta la decisión que trascendió sobre el JNE. Además, recordó que fue la única concejal que votó a favor de la vacancia desde la primera sesión de concejo.

Del otro lado, el concejal Rolando Bedregal salió en defensa del alcalde Rivera al señalar que la eventual vacancia aún no está definida y que todavía falta la resolución oficial del JNE para ejecutar cualquier medida administrativa.

Asimismo, consideró que el caso podría llegar incluso al Tribunal Constitucional mediante una acción de amparo y cuestionó que se pretenda retirar a una autoridad “por pasear un perrito”, remarcando que no se trata de un caso de robo, corrupción o delitos graves.