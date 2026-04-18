Ruccy Oscco Polar, actual teniente alcaldesa de Arequipa, asumiría en los próximos días la alcaldía provincial. Su ingreso al cargo se concretará tras la emisión de la resolución que oficializa la vacancia del burgomaestre Víctor Hugo Rivera. Oscco llegó al concejo por el movimiento Juntos por el Desarrollo (símbolo de la flecha) para el periodo 2023-2026.

Su incursión en política tiene un antecedente familiar: su hermano, Hermes Oscco, también postuló por la misma agrupación regional e intentó sin éxito la alcaldía de Cerro Colorado; sin embargo, a diferencia de él, Ruccy Oscco logró acceder al concejo en la lista oficialista.

Durante la gestión, mantuvo una relación distante con el alcalde provincial, pues en diversas ocasiones se observó que Rivera no la designó en encargaturas del despacho municipal. En su lugar, delegó funciones en otros regidores de confianza; entre ellos destacó Rolando Bedregal.

Precisamente, con Bedregal protagonizó un altercado que derivó en la conformación de una comisión especial. El hecho ocurrió durante los actos conmemorativos del bicentenario de Juan Domingo Zamácola en el distrito de Cayma, un 25 de mayo del 2023, lo que incluyó una presunta agresión. El caso fue materia de evaluación dentro del concejo municipal.