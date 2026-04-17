La ciudad de Mollendo (provincia de Islay) conmemoró este 17 de abril los 147 años de la heroica resistencia de su población frente a los ataques ocurridos durante la Guerra del Pacífico, en una jornada marcada por el fervor patriótico y la reflexión histórica.

Entre las actividades, se llevaron a cabo la romería en el cementerio municipal y la ceremonia, donde participaron autoridades, instituciones y ciudadanos, quienes rindieron homenaje a quienes defendieron la ciudad en aquel tiempo difícil.

Durante el acto protocolar, el historiador mollendino Enrique Chávez destacó el carácter heroico de la población durante los 4 años de resistencia.

“Mollendo no tenía ninguna defensa, salvo las manos de un pueblo trabajador. Mollendo era un pueblo que vivía de la paz y no tenía ningún tipo de artillería; pero hay que reconocer a los que estuvieron al frente (…) Hoy 17 de abril, se inicia lo que Mollendo soportó por 4 años; no salía nadie. Ahora es vivir la esencia del patriotismo y vamos camino al desarrollo", dijo.

Por su parte, el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale, resaltó el sacrificio de la población durante la ocupación.

En ese sentido, Mollendo no solo recuerda su historia, sino que reafirma su compromiso con los valores de coraje, unidad y amor a la patria.

Mollendo honra con solemnidad los 147 años de su resistencia durante la Guerra del Pacífico. Foto: Mollendinos.

Mollendo honra con solemnidad los 147 años de su resistencia durante la Guerra del Pacífico. Foto: Mollendinos.

Mollendo honra con solemnidad los 147 años de su resistencia durante la Guerra del Pacífico. Foto: Mollendinos.