Este jueves se inició el megaproyecto de seguridad ciudadana en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, con una inversión que supera los 15 millones y medio de soles. El proyecto contempla infraestructura moderna, tecnología con inteligencia artificial y mayor capacidad operativa.

Los ejes del proyecto, que financia la empresa NEXTNET, son la instalación de 210 cámaras de última generación, entre ellas cámaras multisensor, fijas y de reconocimiento de placas vehiculares, complementadas con altavoces y analítica de datos.

Además, el sistema transmitirá imágenes en tiempo real a través de 7 kilómetros de nueva fibra óptica hacia una central de monitoreo modernizada con video wall y nuevas estaciones de trabajo.

El proyecto también comprende la construcción de dos puestos de auxilio rápido; el primero en la Urb. Santa Mónica y el segundo en el sector de Cerro Juli, a fin de descentralizar la atención y ampliar la cobertura del servicio de seguridad.

A ello se suma una nueva flota compuesta por 8 camionetas pick-up, 6 motocicletas, 1 unidad de emergencia y rescate y 1 dron de vigilancia aérea autónoma. Además, se realizarán capacitaciones y campañas de sensibilización del personal de serenazgo y juntas vecinales.

Por su parte, el alcalde distrital Fredy Zegarra Black informó que este proyecto seguirá adaptándose para garantizar la seguridad de la jurisdicción. Como se conoce, en el distrito ocurrieron balaceras, ataques extorsivos, entre otros delitos que han ido en incremento.