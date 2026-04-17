“Ana la Chuseada” es el apelativo de una conocida mujer dedicada a la comercialización de droga en las calles de Arequipa y ayer, el laboratorio de su clan donde se almacenaba y preparaba la ilegal mercancía, fue allanado por la Policía en el distrito de Socabaya, lugar en el que, además, se detuvo a su pareja y otras dos personas a quienes se les incautó alrededor de 50 kilogramos de droga.

Los moradores de la Villa Socabaya nunca sospecharon que al interior de las rústicas viviendas del lote 5, en una empinada calle de tierra de la zona E, se almacenaba periódicamente droga trasladada desde el valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para darle los últimos toques, antes de ponerla en circulación en las diversas calles de la ciudad.

“Nunca vimos nada extraño”, dijo una de las vecinas que miraba con asombro el despliegue policial realizado la mañana de ayer durante la intervención que efectuaron los agentes de Inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes desde hace dos semanas siguieron los pasos de los allegados a ‘Ana la chuseada’, que conforman la banda criminal denominada “Los intocables de la droga”, hasta su guarida en Socabaya.

LABORATORIO

Los agentes que se trasladaron hasta Villa Socabaya observaron un aparente pase de droga entre Rómulo Apolinario Huarache Viza (65), alias “Roli”; Richard Teófilo Condori Huarachi, alias “Richi”, y Florencia Diana Huaraca Huamán (65), alias “Flor”, quienes al darse cuenta de la presencia policial intentaron darse a la fuga. Rómulo corrió por la polvorienta calle, mientras que Richard y Florencia ingresaron al inmueble del lote 5. Todos fueron detenidos y en la inspección de sus pertenencias se halló en poder de Richard un morral en el que tenía una bolsa de plástico conteniendo PBC.

Al inspeccionar el predio, los agentes ingresaron a una amplia habitación donde encontraron balanzas, bolsas, cucharas, cocinas, ollas, lavatorios, ácido muriático, costales, entre otros insumos empleados para procesar droga.

“Todo lo que se ha encontrado hace presumir que esta vivienda se utilizaba para acopiar y acondicionar la sustancia ilícita para su posterior distribución en las calles de la ciudad”, sostuvo el jefe de la Divincri, coronel PNP Percy Torres, tras señalar que ubicaron la vivienda a través de una paciente labor de seguimiento y vigilancia a los involucrados.

En una mochila y en una bolsa de rafia, había paquetes con droga que, según los detenidos, recientemente la recibieron y la trasladaron a la vivienda para su procesamiento; sobre grandes cartones tendidos en el suelo, se halló una considerable cantidad de droga extendida para su secado.

Los agentes estimaron que habría alrededor de 50 kilogramos entre pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Para trasladar las sustancias ilícitas, utilizaban un auto rojo con casquete de taxi. Tras la intervención del laboratorio, la policía se dirigió a las viviendas de los intervenidos para realizar el registro de sus domicilios y, en el inmueble que Richard Condori alquila desde hace dos años a la hermana del cabecilla Rómulo Huarache, según su propia manifestación, en el sector de El Pajonal, ubicado en el distrito de Mollebaya, los agentes incautaron más droga.

En uno de los ambientes del rústico predio de bloquetas, encontraron un saquillo en cuyo interior había tres paquetes numerados que contenían marihuana. También decomisaron utensilios como cucharas, contenedores y coladores que tenían los bordes impregnados con una sustancia blanquecina, lo que hace presumir que allí también se habría empaquetado droga para su comercialización.

FAMILIA

Rómulo Huarache, conocido como “Roli” o la “Mula”, es pareja de Andre Quispe, alias “Ana la chuseada”. El cabecilla de la banda “Los Intocables de la droga” registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y purgó condena en el penal de Socabaya por el mismo delito.

La última vez que lo detuvieron fue en julio de 2024 junto a Paula Huayta Cuari, de 64 años, alias «Chocla», cuando los agentes de la comisaría de Zamácola los redujeron en la calle 2 de Mayo del Cercado con la posesión de 80 bolsitas con alcaloide de cocaína y un arma blanca; sin embargo, no fue suficiente para que vaya a prisión. La “Mula” continuó con sus actividades ilícitas hasta el día de ayer.

‘Ana la Chuseada’ también ha sido intervenida en múltiples oportunidades, pero siempre salió bien librada. En agosto del año pasado también fue detenida en el Cercado. Le incautaron 6 bolsitas de PBC e incluso hubo videos de su actividad como comercializadora, pero tampoco fue suficiente para sacarla de las calles.

Lo que llama la atención es que en ninguna de estas intervenciones hubo participación directa de los agentes antidrogas; las realizaron inteligencia de la Divincri, efectivos de la comisaría de Zamácola y el grupo Terna.