Un incendio registrado la tarde de este jueves 16 de abril en la calle 2 de Mayo generó alarma entre vecinos del sector, luego de que dos habitaciones, una cocina y un pequeño comedor resultaran afectados por el fuego. La rápida intervención de residentes, personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y bomberos evitó que el siniestro se propague a viviendas colindantes.

Según testimonios de los vecinos, el incendio se habría iniciado aproximadamente a las 12:30 horas. Fueron ellos mismos quienes, en una primera reacción, lograron contener las llamas utilizando extintores y agua, antes de la llegada de las unidades de emergencia.

Un efectivo de la Compañía de Bomberos N.º 19, que participó en la atención, informó que al momento de su arribo el fuego ya había sido parcialmente controlado. “Aproximadamente hemos llegado unos 30 a 40 minutos después de iniciado el incendio; el tráfico también nos ha retrasado un poco. Cuando llegamos, serenazgo y algunos vecinos ya estaban apoyando con extintores”, señaló.

El bombero detalló que los ambientes afectados comprenden “dos habitaciones, además de una pequeña cocina y un comedor”. Añadió que no se reportaron personas heridas, ya que el inmueble se encontraba cerrado al momento del incidente.

Sobre las posibles causas, no se descarta que el fuego se haya originado en la zona de cocina. “Se presume que habría sido una cocina a gas y que el balón estuvo expuesto al fuego. Se ha recomendado a los propietarios que soliciten la revisión y cambio del balón a la empresa proveedora”, explicó.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir por completo el incendio y realizar labores de enfriamiento en la zona afectada.

Incendio en calle 2 de Mayo, en Arequipa, deja daños materiales. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Incendio en calle 2 de Mayo, en Arequipa, deja daños materiales. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

Incendio en calle 2 de Mayo, en Arequipa, deja daños materiales. (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)