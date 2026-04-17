Doce niños provenientes de Arequipa, Cusco y Puno serán operados de cardiopatías congénitas durante una campaña médica especializada que se realizará en la región arequipeña.

Las intervenciones estarán a cargo de un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), que se trasladará a la Ciudad Blanca para ejecutar las cirugías en el hospital Honorio Delgado Espinoza.

Los pacientes, cuyas edades oscilan entre los 9 meses y 14 años, fueron previamente evaluados mediante juntas médicas virtuales entre especialistas de ambas instituciones. Las operaciones estarán dirigidas a tratar afecciones cardíacas de leve a mediana complejidad.

Entre los procedimientos figuran cirugías cerradas y a corazón abierto con circulación extracorpórea, como corrección de conducto arterioso persistente, comunicación interventricular, comunicación interauricular y plastia de la aorta. Además, el equipo encargado está conformado por tres cirujanos cardiovasculares, un pediatra, dos cardiólogos pediatras, un anestesiólogo y personal de enfermería especializado en cuidados intensivos y sala de operaciones.

Sumado a las intervenciones, la campaña incluye la capacitación del personal de salud del hospital regional, a fin de fortalecer la atención de cardiopatías congénitas en la región.

Esta jornada forma parte del plan nacional “Operación Vida”, impulsado por el Ministerio de Salud, y está dirigida a pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS).

Cabe mencionar que en el Perú, cada año nacen alrededor de 6 mil niños con cardiopatías congénitas, enfermedades que, sin tratamiento oportuno, pueden derivar en complicaciones graves como insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar.