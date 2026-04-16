Un motociclista resultó herido tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Las Torres, a la altura del grifo Cóndor, en el distrito de Yura, ciudad de Arequipa.

El hecho se registró antes de las 10 de la mañana, cuando la moto lineal de placa 0940-9V colisionó con la camioneta de placa V60-875, dejando daños materiales y lesiones personales.

Según información preliminar, el conductor de la motocicleta, identificado como Abel Zevallos Quispe, fue atendido en el lugar por personal de emergencia, que procedió a estabilizarlo con apoyo de una paramédica antes de trasladarlo a la clínica San Pablo.

En el centro de salud, el herido quedó a cargo del área de emergencia, donde fue diagnosticado como policontuso a consecuencia del accidente.

Asimismo, el conductor de la camioneta, José Tunco Mamani, fue trasladado a la comisaría de Ciudad de Dios para que se realicen las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades.