Moisés Martínez fue sentenciado a 4 años, 9 meses y 23 días de pena efectiva, por el delito de robo agravado en grado de tentativa en agravio de una pareja de jóvenes en el sector de Vallecito, en Arequipa.

La jueza de Flagrancia, Gildys Álvarez Quispe, dictó la condena contra el ciudadano extranjero, quien se encuentra en el país en condición de ilegal. Sucede que Moisés fue acusado de sustraer el celular de los jóvenes, amenazándolos con un objeto que simulaba ser un arma de fuego.

Tras cometer el delito, el varón fue reducido con apoyo de transeúntes y posteriormente detenido por efectivos de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron a la Unidad de Flagrancia para las diligencias correspondientes.

Durante el proceso, el acusado reconoció los hechos, lo que permitió una terminación anticipada. La magistrada sustentó la pena efectiva en los antecedentes delictivos del imputado por hurto agravado.

Se dispuso además que, una vez cumplida la condena, el sentenciado sea expulsado del país.