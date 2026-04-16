La mañana de este jueves 16 de abril se registró un grave accidente de tránsito en la carretera Arequipa-Puno, cerca del puente Sumbay, dejando como saldo un fallecido y dos heridos.

Según información preliminar, el conductor del camión de placa D4O-909 (cargado con sacos de papa) habría perdido el control, se despistó de la vía y terminó impactando violentamente contra un cerro aledaño.

Manuel Meza Lozano, identificado como el chofer del vehículo de carga pesada, falleció cuando era trasladado al centro de salud de Ciudad de Dios.

Mientras que los dos heridos reciben atención médica, entre los afectados se encuentra Pamela Quispe Puma, a quien en el establecimiento de salud se le diagnosticó una probable fractura en la pierna izquierda, lesiones en la parrilla costal y el hombro izquierdo, además de múltiples contusiones.

Personal de la Policía Nacional llegó hasta el lugar del siniestro y coordinó el traslado de los lesionados para su atención médica.

Heridos llegaron al centro de salud Ciudad de Dios, en Arequipa. Foto: GEC.