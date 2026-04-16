Óscar Bustinza Romero, obrero de construcción civil, continúa en estado crítico este jueves en el hospital Honorio Delgado Despinoza, un día después de caer de cabeza en la obra de construcción del estadio municipal de Tiabaya.

Según su hija, Doris, el trabajador presenta dos fracturas en el cuello, permanece inconsciente en el área de Trauma Shock y deberá ser trasladado a UCI en las próximas horas. Además, informó que se realizarán exámenes para determinar si hay órganos afectados y evaluar la viabilidad de una operación.

“Somos 3 hermanas y mi papá es el único sustento de la familia. La menor es la que pasa más tiempo con él y va a ser muy difícil esta situación”, dijo a Correo.

PRESUNTA NEGLIGENCIA

Por su parte, Lugue Espinoza, secretario general de Construcción Civil en Arequipa, denunció que el obrero estaría realizando una tarea que exige trabajo en pareja, pero se encontraba solo y sin la supervisión requerida.

“Estaba expuesto, existe responsabilidad, negligencia (…) La empresa prácticamente ha expuesto al trabajador“, afirmó.

La evacuación también generó indignación, ya que ningún vehículo de emergencia ingresó al interior de la obra, por lo que Bustinza fue trasladado en camilla hasta el exterior y luego subido a la tolva de una camioneta para ser llevado al hospital.

El dirigente también mencionó que el obrero debía ser trasladado a un centro particular, a fin de tener mejor atención, según su seguro. No obstante, no estaría activo.

“Nosotros, como sindicato, tenemos nuestra asesoría legal para entablar la demanda”; apuntó.

Obrero con dos fracturas en el cuello permanece grave después de caer en obra del estadio de Tiabaya. Foto: GEC.

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